Non rispettano le norme anti-Covid, quattro sanzioni

Continuano i controlli anti-Covid che ieri, a Trieste, hanno visto sottoposti a verifica 53 locali, due dai Carabinieri e 51 dalla Polizia locale; tutti sono risultati in regola. Diminuiscono, rispetto ai giorni scorsi, anche le persone trovate in strada senza mascherina.

Ieri sono state ‘solo’ quattro a fronte di ben 1.349 persone identificate, 63 delle quali durante il coprifuoco. Tre sanzioni sono state comminate dagli uomini dell’Arma, mentre una – intorno all’una di notte – da una Volante della Questura. Si tratta, in questo caso, di un uomo classe 1970, già noto alle forze dell’ordine, che ha effettuato varie telefonate al 118. Gli agenti lo ha rintracciato in piazza Goldoni. Identificato, gli è stato notificato un decreto di allontanamento dal Comune di Trieste. E’ stato anche sanzionato per aver violato il coprifuoco.