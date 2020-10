Non rispettano le norme anti-Covid, sanzionati tre locali a Trieste

Continuano i controlli delle forze dell'ordine a Trieste, per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Ieri sono state 1.053 le persone sottoposte a verifica. E' scattata una denuncia per un giovane cittadino pakistano, classe 2000, che si era allontanato dall'ostello Alpe Adria, dove avrebbe dovuto trascorrere la quarantena obbligatoria, dalla Polizia di Stato di Duino.

Sul fronte dei locali, sono stati 54 quelli sottoposti a controllo dalle varie pattuglie; in tre casi, nel centro città, i titolari sono stati sanzionati per il mancato rispetto dei regolamenti per contenere la pandemia. In due casi, si tratta di infrazioni commesse nei giorni scorsi, notificate ai gestori, mentre nel terzo il titolare è stato multato perchè senza mascherina.