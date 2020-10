Non rispettano le norme anti-Covid, stop per due locali

Gli agenti della Polizia Locale di Udine hanno eseguito, ieri sera, una serie di controlli nel capoluogo friulano, per verificare il rispetto delle normative e delle disposizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19.

In via Roma, nella zona di Borgo Stazione, hanno chiuso temporaneamente per 5 giorni due locali perché trovati non in regola. In un caso mancava il liquido igienizzante per i clienti, mentre nell'altro non era stata esposta all'ingresso la tabella che indica il numero massimo di persone che possono entrare nel pubblico esercizio.

Si tratta di un mini market e di un bar. La sanzione accessoria della chiusura può essere inasprita dalla Prefettura. Il primo è stato chiuso alle 20 e il secondo alle 20.30.