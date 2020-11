Non rispettano le regole anti-Covid, dieci multe

Proseguono i controlli per il rispetto delle norme anti-Covid e continuano anche le sanzioni per chi non rispetta le regole, a cominciare da quelle 'di base', come il mantenimento delle distanze e l'uso della mascherina.

Ieri, a fronte di 709 persone identificate dalle forze dell'ordine a Trieste (71 durante il coprifuoco), proprio per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione sono stati multati in dieci, uno dalla Polizia Ferroviaria, uno dalla Polmare e otto dai Carabinieri.

Nessuna irregolarità, invece, tra i 108 locali controllati da parte degli uomini dell'Arma, dalla Polizia Locale e dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura.