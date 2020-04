Non rispettano le regole, diverse sanzioni nella Bassa Friulana

Diverse le sanzioni amministrative elevate dai carabinieri nella Bassa Friulana nella giornata di sabato. Un uomo di Latisana di 71 anni è stato multato perché è andato in macelleria a Palazzolo dello Stella; un uomo di Palazzolo dello Stella di 55 anni, invece, è finito nei guai perché è uscito di casa, nel proprio comune di residenza, per fare una passeggiata, senza comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute.

A Muzzana del Turgnano, un uomo di 57 anni è stato sanzionato perché è andato a Palazzolo dello Stella: come scusante ha detto di essere andato a fare rifornimento di carburante per il decespugliatore.

Un uomo di Precenicco di 60 anni, infine, uscendo dal panificio, si è avvicinato per parlare con le altre persone in coda, in attesa di entrare in panificio, creando un assembramento ingiustificato. Anche le stesse persone in coda avevano manifestato alla pattuglia dei carabinieri il loro dissenso.

In tutti i casi ha proceduto la stazione dei militari dell’Arma di Palazzolo dello Stella.