Proseguono, serrate, le verifiche delle forze dell’ordine per assicurare il rispetto delle norme anti-Covid. Ieri, a Trieste, sono stati 31 i locali controllati. In due casi, nella zona di via San Nicolò, è scattata la sanzione per i gestori, in quanto non in regola con le disposizioni.

Sono state 669 le persone identificate in città; una è stata sanzionata perché trovata senza mascherina.