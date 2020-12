Non risponde ai parenti, trovata morta a Santo Stefano

Se n'è andata in un giorno di festa, quello di Santo Stefano, in questo strano Natale che difficilmente dimenticheremo. Viveva da sola, in una palazzina vicino al torrente Torre, anche se aveva qualche problema di salute.

Una signora che si occupava delle sue pulizie in casa. Il costante contatto con i parenti, che vivono all'estero. Oggi, alla telefonata rituale di saluto, non ha risposto. Ed è scattato subito l'allarme.

Sul posto, a Tarcento, in un'area residenziale di recente ristrutturazione, sono arrivati i Carabinieri. L'ingresso nel suo alloggio ha portato alla tragica scoperta: la donna, 85 anni, molto apprezzata e amata a Tarcento, dove aveva scelto di vivere dopo tante esperienze all'estero, era morta.

E' stata stroncata con ogni probabilità da un malore che non le ha permesso di chiedere aiuto.

Grande il dolore per chi la conosceva: una donna indipendente, moderna, di grande dignità. La ricordono i vicini di casa, con cui aveva stretto un rapporto importante e che adesso la piangono, in questa giornata di Santo Stefano.