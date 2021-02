Non risponde al figlio, anziana trovata senza vita

Una donna di 83 anni, è stata trovata senza vita questa mattina nella sua abitazione in via Venzone, a Udine.

A dare l'allarme è stato il figlio che l'aveva sentita la sera prima e che questa mattina non riusciva a mettersi in contatto con lei. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine. Per lei non c'è più nulla da fare.

Decretato il decesso e informato il magistrato, la salma è stata affidata ai parenti per la celebrazione dei funerali. A stroncare la vita dell'anziana un malore fatale nella notte.