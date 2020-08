Non risponde al telefono, era morta in casa da una settimana

Una donna di 60 anni di età è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Cassacco nella prima serata di ieri, lunedì 10 agosto. A dare l'allarme sono stati i parenti che vivono fuori regione e che non riuscivano a mettersi in contatto con lei da diversi giorni.



I familiari hanno provato più volte a contattarla al telefono di casa e al cellulare, ma la donna non ha mai risposto. A quel punto è scattata una chiamata al 112 che ha fatto intervenire sul posto i Vigili del Fuoco e il personale sanitario.



La sessantenne è stata trovata riversa a terra in casa, morta da circa una settimana. La porta era chiusa dall'interno e le cause del decesso sono da ricondurre a un malore che non le ha lasciato scampo, né la possibilità di chiedere aiuto.



È stato informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine che, intorno alle 23, ha rilasciato il nullaosta per la composizione della salma in camera mortuaria. Il corpo è stato affidato ai parenti per la celebrazione dei funerali.