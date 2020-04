Non risponde al telefono, era morta in casa

Tragedia nel primo pomeriggio nel comune di Pontebba. Alcuni residenti si sono insospettiti perché non hanno visto le tapparelle di casa alzate, come di consueto, nell'abitazione di una donna che vive a Pietratagliata. Anche i parenti non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Allora è scattato l'allarme, con diverse chiamate alla centrale unica Nue 112.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari e sono stati inviati dalla Centrale Sores di Palmanova, anche i Vigili del Fuoco Volontari di Pontebba, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Tarvisio.

I pompieri hanno aperto la porta, che era chiusa dall'interno, e hanno fatto la drammatica scoperta. La residente, una donna di 70 anni, è stata trovata riversa a terra, prima di vita, deceduta a causa di un malore fatale che non le ha permesso di chiedere aiuto. Non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso.

Informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, è stato concesso il nulla osta per la rimozione del corpo.