Non risponde al telefono, trovata senza vita nella sua abitazione

Nella mattinata, a Rivolto di Codroipo, in via del Forte, è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, dopo l'allarme lanciato da un uomo che non riusciva a mettersi in contatto con una parente. Ricevuta l'allerta, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto i pompieri volontari di Codroipo. La porta dell'abitazione della persona, una pensionata di 91 anni, era chiusa dall'esterno. Inutili tentativi di chiamarla al telefono e di suonare il campanello.

I pompieri hanno quindi aperto la porta. Poco dopo la tragica scoperta: l'anziana è stata trovata senza vita, a terra, nella zona della cucina. Probabilmente era stata colta da malore molte ore prima. È stato chiamato subito il medico legale per la constatazione del decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Codroipo per tutti gli adempimenti del caso ed è stato immediatamente informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine.