Un uomo di 42 anni è stato trovato senza vita in un appartamento di via Manzini, a Udine, nel tardo pomeriggio. Non rispondeva al telefono e nemmeno al citofono.

È stato così necessario fare intervenire i Vigili del Fuoco del Comando di Udine per aprire la porta, che era chiusa dall'interno. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato i sanitari, ma per il 42enne, stroncato da un malore, non c'era più nulla da fare.