Non risponde al telefono, trovato morto in casa a San Daniele

Intervento dei sanitari e dei Vigili del Fuoco questa mattina a San Daniele del Friuli dopo una chiamata al Nue 112 per una persona che non dava più notizie di sé.



Aperta la porta della sua abitazione, i soccorritori hanno fatto la triste scoperta: l'uomo, che aveva 60 anni, è stato trovato morto a seguito di un malore improvviso che non gli ha permesso di chiedere aiuto.



Ottenuto il nullaosta da parte del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la salma è stata composta in camera mortuaria, a disposizione della famiglia, per la celebrazione dei funerali.