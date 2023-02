Non risponde al telefono, trovato senza vita in casa

Un uomo di 47 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione, in via San Vito, a Monfalcone. Sono stati i Vigili del fuoco, ricevuta una chiamata di soccorso da parte dei parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lui, a rinvenire oggi il corpo. Inutili i tentativi del personale del 118 di rianimare l’uomo.

Sul posto sono giunti i Carabinieri. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati disposti accertamenti medico-legali che aiuteranno a capire meglio le cause del decesso.