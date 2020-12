Non risponde alle chiamate, trova la sorella senza vita

Intervento dei Vigili del Fuoco nella giornata di ieri nella zona di Cussignacco, a Udine. A dare l'allarme è stata una donna che ha chiamato il 112 perché non riusciva a mettersi più in contatto con la sorella. I pompieri, insieme ai sanitari, hanno raggiunto l'abitazione della persona che non rispondeva. Dopo aver aperto la porta, che era chiusa dall'interno, hanno fatto la triste scoperta.

La pensionata, 77 anni, era deceduta, colta da un malore fatale che non le ha permesso di chiedere aiuto. Contattato il magistrato di turno, la salma è stata affidata ai parenti per la celebrazione dei funerali.