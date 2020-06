Non risponde da ore, lo trovano morto in casa

Un uomo di 43 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione, nel primo pomeriggio di oggi, a Cormons. A dare l'allarme sono stati parenti e vicini che non riuscivano a mettersi in contatto con lui da diverse ore. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco di Gorizia e i carabinieri della Compagnia di Gradisca d'Isonzo, insieme al personale medico inviato sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova.

Porte e finestre erano chiuse dall'interno. Dopo aver fatto ingresso in casa, i soccorritori hanno fatto la brutta scoperta: l'uomo era deceduto. Le cause sono in corso di accertamento. Si escludono atti di autolesionismo o il coinvolgimento di terze persone.