Non rispondeva al campanello, trova la madre senza vita

Malore fatale per una donna a Monfalcone che è stata trovata senza vita nella sua abitazione, nella zona di Largo Fontana. A dare l'allarme è stato il figlio che, non riuscendo a mettersi in contatto con lei al telefono, ha deciso di andare direttamente a casa.

La porta era chiusa e il campanello suonava a vuoto. A quel punto l'uomo ha chiamato il 112. Sul posto la centrale Sores di Palmanova ha inviato subito i vigili del fuoco di Monfalcone e i sanitari di un'ambulanza. I pompieri hanno aperto la porta e hanno trovato la donna senza vita, stroncata con ogni probabilità da un malore che non le ha dato scampo. La vittima è una pensionata di 80 anni.