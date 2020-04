Non rispondevano al telefono, erano morte in casa

Due pensionate che risiedevano da sole nelle proprie abitazioni di Trieste sono state trovate senza vita all'interno delle loro case nelle ultime ore a Trieste. Si tratta in entrambi i casi di due donne di età superiore ai 70 anni. A dare l'allarme sono stati i parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con loro da alcune ore.

Sul posto sono intervenuti così i Vigili del Fuoco, insieme alle forze dell'ordine e ai sanitari. Aperte le porta delle due abitazioni, che sorgono in due punti diversi del capoluogo giuliano, è stata fatta la brutta scoperta.

Entrambe erano senza vita, colpite da un malore fatale che non ha lasciato loro scampo, impedendo anche di chiedere aiuto. Dopo il nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica di Trieste, le salme sono state rimosse e affidate ai parenti. I due tragici rinvenimenti risalgono alla mattinata di ieri e alla prima serata di ieri.