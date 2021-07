Non si accorge che viaggia con la ruota forata, è ubriaco

Percorre tutta l'ex provinciale 3 di Sistiana Mare con la ruota bucata senza rendersene conto. Un motivo c'è. Infatti, il suo tasso alcolemico è più di due volte il consentito. E' quanto hanno riscontrato i Carabinieri della Stazione di Aurisina questa notte. I militari gli hanno poi ritirato la patente e hanno denunciato il conducente per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 29 anni di origini siciliane residente nel goriziano.

Nel corso della nottata, in cui è stato predisposto un servizio coordinato del territorio che ha visto impegnate le pattuglie del Radiomobile di Aurisina e delle stazioni di Duino, di Aurisina e di Miramare sono state controllati oltre 50 veicoli e un centinaio di persone.

Durante il servizio, il Radiomobile di Aurisina ha controllato un 21enne di Duino Aurisina che, dopo la serata passata a un addio al celibato, ha deciso di continuare la nottata di festeggiamenti scendendo in baia. Si trovava alla guida della sua auto con un tasso alcolico oltre tre volte il consentito. Anche per lui patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza.

In seguito i Carabinieri di Duino e di Miramare hanno ritirato la patente e denunciato un 46enne isontino e un 38enne di origini campane, entrambi con un tasso alcolemico oltre il doppio al consentito.