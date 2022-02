Non si ferma all'alt, folle inseguimento a Pordenone

Folle inseguimento a Pordenone. Protagonista una donna, alla guida di una Fiat Punto, fermata da una pattuglia della Polizia locale di Pordenone-Cordenons.

Il fatto è successo nei scorsi, quando gli agenti hanno notato una macchina in via Santa Caterina ferma in mezzo alla carreggiata. Gli agenti hanno pensato a un malore e si sono avvicinati, ma hanno trovato al volante una donna, con accanto una bambina, risultata poi la figlia, e altre due persone a bordo.

Alla richiesta di esibire i documenti, la guidatrice è partita a tutta velocità, attraversando il centro cittadino, inseguita dalla Polizia locale.

La Municipale è riuscita a evitare incidenti e a dirigere la vettura verso piazzetta Costantini, fermandola in sicurezza.

La conducente, in prenda a una crisi d’ira, è stata sottoposta alla prova dell’alcoltest; aveva un tasso due volte e mezzo superiore al minimo consentito.

Sul posto sono intervenute altre due pattuglie della Polizia locale, mentre la bimba è stata allontanata dai vigili. La donna, a cui è stata ritirata la patente, è stata indagata per guida in stato di ebbrezza e sanzionata per non essersi fermata all’alt.