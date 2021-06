Non si ferma all'alt in Slovenia, arrestato un passeur

Il personale del Settore di Polizia di Frontiera di Gorizia, nei giorni scorsi ha arrestato un cittadino di 39 anni del Tagikistan che, sottoposto a controlli della Polizia Slovena in località Ajdussina, non si era fermato all’alt proseguendo in direzione dell’Italia.

Allertati dai colleghi sloveni, gli operatori della Polterra di Gorizia sono riusciti a intercettare il veicolo in Via Vittorio Veneto, appena transitato dall’ex valico di San Pietro. All’interno dell’auto, oltre al conducente, c'erano tre cittadini iracheni e un afghano; gli stranieri, dopo essere stati rifocillati e visitati nel rispetto dei protocolli anti-Covid, hanno dichiarato di essere rimasti per più di due giorni fermi nei boschi tra Bosnia e Croazia, per poi essere trasportati dal cittadino tagico in una non meglio precisata città italiana. Al termine delle attività di rito il passeur è stato portato in carcere per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina aggravato.

Il Tribunale di Gorizia, con ordinanza del 7 giugno 2021, ha convalidato l’arresto, disponendo l’immediata liberazione e la misura cautelare del divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia.