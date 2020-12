Non si ferma all'alt, rocambolesco inseguimento a tutto gas

Nella serata del 24 dicembre, una pattuglia della Polizia Stradale Pordenone ha intimato l’alt a un Suv nei pressi dello svincolo autostradale A28 Pordenone Fiera. L’uomo al volante prima ha rallentato, ma poi ha ripreso la marcia a tutta velocità in direzione Prata. Gli agenti si sono lanciati all’inseguimento, riuscendo a mantenere il contatto visivo nonostante la folle velocità tenuta durante la fuga, con punte di 180 km/h.

L’uomo ha attraversato una rotatoria, passandoci sopra e abbattendo la segnaletica, ma trattandosi di un Suv è riuscito a proseguire nella fuga. Solo dopo circa 8 chilometri percorsi a folle velocità, gli operatori arrivati a Prata hanno visto il mezzo parcheggiato presso un’abitazione, con i fari ancora accesi e il conducente all’interno, riconosciuto anche dal berretto rosso che ancora indossava.

Il conducente, un ragazzo di 28 anni, ha ammesso le sue responsabilità; dai successivi accertamenti è emerso che si trovava al volante con la patente revocata a seguito di un incidente stradale nel quale era stata accertata la guida in stato di ebbrezza. Gli operatori gli hanno quindi contestato una lunga lista di violazioni, dalla guida con patente revocata all’inottemperanza all’alt, passando per la velocità elevata e il danneggiamento della segnaletica stradale; è stato anche disposto il fermo del veicolo e sanzioni per oltre 5mila euro.