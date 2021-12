Non si ferma all'alt, scatta un rocambolesco inseguimento

Rocambolesco inseguimento, intorno alle 22, dalla zona di via Lumignacco, a Udine, fino a Basaldella di Campoformido. Il conducente di una Swift non si è fermato all'alt intimatogli da una pattuglia della Polizia di Stato e si è dato alla fuga, che ha portato il conducente della vettura, un 41enne di Udine, già noto alle forze dell'ordine, a essere inseguito da quattro Volanti della Questura del capoluogo friulano.

La corsa è terminata con uno schianto tra un mezzo della Polizia e la Suzuki. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, nonostante l'impatto sia stato molto violento. Pare che l'uomo alla guida della vettura fosse in stato di ebbrezza; è stato portato in Questura. Sul posto l'equipaggio di un'automedica. A supporto, per rilievi e viabilità, i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Udine e i Vigili del fuoco del Comando di via Popone. La Suzuki Swift è stata posta sotto sequestro.