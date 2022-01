Non si fermano i rintracci di migranti

Nonostante le basse temperature, continua l'afflusso di migranti in Fvg. Nelle ultime 12 ore, tre cittadini stranieri, tutti maggiorenni, originari del Bangladesh, sono stati rintracciati dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Udine, a poca distanza dall'ingresso dell'ex Caserma Cavarzerani di Udine.

In buone condizioni di salute, senza documenti, in ingresso irregolare sul territorio nazionale, hanno chiesto asilo. Sono stati avviati a triage e quarantena fiduciaria, accolti nell'hub dell'ex Caserma.

Gli agenti di Polizia di Stato del Commissariato di Cividale del Friuli hanno rintracciato, invece, un minorenne, anche lui irregolare, accolto in una struttura per minori non accompagnati. È stato individuato nella Città Ducale nel tardo pomeriggio di ieri.