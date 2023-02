Non si fermano le truffe, i consigli della Polizia di Stato

Nelle ultime settimane, numerosi i tentativi di truffa da parte di malintenzionati, sempre a caccia di qualcuno da raggirare, soprattutto le persone anziane. A mettere in guardia i cittadini è la Polizia di Stato di Trieste, che aggiorna sui raggiri in corso in questo periodo.

Frequente la truffa dei finti tecnici Acegas, che si presentano alla porta di casa con il pretesto di dover necessariamente installare nuovi apparecchi di rilevazione delle perdite. Al momento del pagamento, però, digitano sul Pos cifre esageratamente superiori a quelle concordate, di cui le vittime si ravvedono solo quando ricevono, in un secondo momento, l’sms di avvenuto pagamento.

Continuano, purtroppo, anche le truffe telefoniche del falso conoscente malato. Si riceve generalmente una telefonata da una voce femminile che, fingendo di essere un’infermiera, chiede alla vittima soldi o oggetti di valore per garantire tutte le cure necessarie a un presunto parente o conoscente, che verserebbe in gravi condizioni di salute, avvisando che di lì a poco passerà qualcuno a domicilio per ritirare la somma pattuita. “Diffidate, dunque, di chiunque si avvicini con questo pretesto: nessuna struttura sanitaria chiede soldi a domicilio”, è l'appello dei poliziotti.