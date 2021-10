Non si presenta al lavoro, lo trovano senza vita

Lutto ad Amaro per l'improvvisa scomparsa di Edi Pozzi, trovato senza vita nella sua abitazione nel tardo pomeriggio di ieri, stroncato da un malore improvviso.

Aveva 52 anni e lavorava alla Cooperativa Cramars di Tolmezzo. Ieri non si era presentato al lavoro. "Hanno provato a telefonargli più volte - spiega il sindaco, Laura Zanella - ma non rispondeva. A quel punto la presidente, Stefania Marcoccio, mi ha telefonato. Io, visto che il papà è in ospedale, ho chiamato i vicini, perché andassero a suonare al campanello. Non rispondeva e ho chiamato il comandante dei Carabinieri".

Sul posto è giunta dopo poco una pattuglia dell'Arma. È stato chiamato il fratello, che abita a Tolmezzo, e sono intervenuti i Vigili del Fuoco per l'apertura della porta. Per lui non c'era più nulla da fare.

"Siamo vicini alla famiglia in questo momento di lutto" ha detto stamattina il sindaco a Telefriuli.