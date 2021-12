Non si presenta al lavoro, muore un pescatore

Malore fatale per un pescatore di 58 anni, di Duino, che ieri non si è presentato al lavoro, mettendo in allarme i colleghi. È scattata così la macchina dei soccorsi e una chiamata al 112.

L'uomo è stato trovato senza vita nella sua abitazione, nel quartiere dove sorge anche la Stazione Forestale.

Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e gli agenti della Polizia di Stato. Per lui non è rimasto altro da fare se non a decretare il decesso, sopraggiunto probabilmente per un infarto. La salma è stata affidata ai parenti per la celebrazione dei funerali.