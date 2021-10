Non solo luce e gas, è boom anche del metano per autotrazione

Con il primo ottobre scattano i rincari delle bollette per luce e gas, ma sui consumatori peserà anche un altro aumento, quello del metano per autotrazione. A Udine, in una notte, i prezzi sono in alcuni casi raddoppiati, toccando cifre record.

Una brutta sorpresa per automobilisti e autisti: dalla sera alla mattina, il costo è improvvisamente lievitato. In alcuni casi, fino a due euro al chilo quando, 24 ore prima, si aggirava intorno a un'euro. Un rincaro con cui gli stessi gestori degli impianti di distribuzione hanno dovuto fare i conti, dal momento che il prezzo viene imposto direttamente dalle case madri. La speranza, anche per loro, è che si possa a breve tornare su livelli più contenuti.