Non solo scherzetti, Halloween vandalico a Buttrio

Diversi episodi di vandalismo si sono verificati nella serata di venerdì 31 ottobre tra le vie di Buttrio. Gli episodi di inciviltà si sono verificati in diverse abitazioni dove, molto probabilmente, non era stata aperta la porta ai giovani di passaggio per festeggiare Halloween, pronti a chiedere "dolcetto o scherzetto?".

C'è chi si è ritrovato le pareti esterne rovinate dal lancio di uova, chi si è ritrovato dentifricio sul campanello o sulla maniglia, chi carta igienica lanciata nei giardini, ma anche chi si è ritrovata la pulsantiera o la cassetta delle lettere completamente divelta con tanto di insulto a corredo.

Questa la segnalazione di una residente sul gruppo Facebook 'Sei di Buttrio se...': "Passi la carta igienica in giardino e sui cancelli, quella si pulisce e lo scherzetto ci sta. Ma rompere la cassetta delle lettere, staccare completamente il campanello e scriverci anche str***i sopra direi che, oltre a essere offensivo, arreca pure un danno a casa mia. Non abbiamo risposto al campanello. Dentro casa mia c’è un signore, mio nonno, di 88 anni che non sta bene e questo è quello che i nostri ragazzi fanno. Spero che i genitori di questi giovani si mettano una mano sulla coscienza e chiedano ai loro figli di venire almeno a chiedere scusa".