Non solo torte rubate, ma anche furti in abitazione. Tre persone in arresto

Si aggrava la posizione dei tre giovani fermati la sera di mercoledì 7 ottobre per il furto di quattro torte in un forno pasticceria di via Roveredo a Porcia. I tre, un cittadino albanese di 28 anni senza fissa dimora, un 21enne tunisino residente a Correggio, in Emilia Romagna, e un 27enne di Fontafredda, sono accusati anche di una serie di furti commessi tra il 4 e il 6 ottobre tra Veneto e Friuli, in particolare a Martignacco, Conegliano, San Vendemmiano, Porcia e Brugnera.

Il terzetto era stato fermato poco dopo la razzia nel forno di Porcia, da dove erano state asportate due meringate e due tiramisù, dai Carabinieri del Norm di Pordenone che stavano effettuando alcuni controlli assieme a un’unità cinofila giunta da Torreglia. A destare insospettire i militari erano stati gli attrezzi da scasso trovati, assieme a oggetti in oro, nella Clio sulla quale viaggiavano; sospetti poi confermati della videocamera di sicurezza del negozio. Sono stati proprio gli arnesi a incastrali per gli altri furti. Ulteriori accertamenti, infatti, hanno evidenziato come il kit era stato utilizzato nelle altre occasioni.

In mattinata, i Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Pordenone hanno eseguito le ordinanze, disposte dal Gip di Udine Daniele Faleschini Barnaba, ovvero gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per i due più giovani e la custodia cautelare in carcere per il 28enne albanese, che si trova già in carcere a Treviso per una condanna a sei anni per una serie di furti commessa in Friuli Occidentale e nel Trevigiano tra il 2018 e il 2019.

Continua, poi, il riconoscimento dei preziosi rinvenuti dai militari: la vittima del furto commesso a Brugnera ha potuto rivedere i suoi monili rubati e presto ne potrà rientrare in possesso.