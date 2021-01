Non sono a norma, sospesi due parrucchieri

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Udine, nell'ambito di servizi di controllo finalizzati alla verifica del rispetto delle misure anti-Covid e delle norme in materia di lavoro, hanno effettuato nei giorni scorsi due accessi ispettivi in Borgo Stazione, in due attività di parrucchieria.

All'esito dei monitoraggi, i titolari di entrambi i saloni sono stati denunciati per avere occupato alle proprie dipendenze cittadini extracomunitari senza permesso di soggiorno. Le attività imprenditoriali sono state sospese e sono state elevate sanzioni per 11.920 euro.

Sono staste rilevate anche violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed elevate ammende per ulteriori 5.461 euro.