Non sono in regola con gli obblighi vaccinali, segnalati due farmacisti

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Salute di Udine hanno segnalato al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale e all’Ordine dei Farmacisti, una farmacista laureata, dipendente di un'attività dell'ex provincia di Udine, sorpresa sul posto di lavoro non in regola con gli obblighi vaccinali. Analoga situazione per il titolare di una farmacia friulana, anche lui risultato non in regola con gli obblighi vaccinali.

Nel corso di controlli svolti dal Nas a livello nazionale in 1.609 strutture e centri sanitari pubblici e privati, sono state verificate circa 4.900 posizioni relative a medici, odontoiatri, farmacisti, veterinari, infermieri, fisioterapisti e altre figure sanitarie, accertando 281 situazioni irregolari dovute all’esercizio della professione in assenza della vaccinazione.

Tra i professionisti controllati è emerso che 126 di loro eseguivano prestazioni seppur già destinatari del provvedimento di sospensione dall’Ordine professionale su segnalazione dell’Autorità sanitaria, continuando a svolgere la libera professione negli studi medici di proprietà o in ambulatori, come pure all’interno di reparti in ospedali pubblici e cliniche private, in ragione del loro incarico di medico o infermiere.

Queste condotte hanno portato alla denuncia per l’ipotesi di reato di “Esercizio abusivo della professione sanitaria”, poiché sorpresi in servizio malgrado fossero stati sospesi dall’Ordine professionale.