Non sono stati pagati, minacciano il titolare con una mazza

I Carabinieri della Stazione di Fagagna sono intervenuti in un’agenzia immobiliare della zona dove tre cittadini macedoni, residenti in provincia di Treviso, titolari e soci di un’impresa edile, per riscuotere il compenso di diverse decine di migliaia di euro per lavori di edilizia effettuati in passato, avevano minacciato il titolare dell’agenzia, un 48enne di Grado, brandendo una mazza.

I militari, dopo aver sequestrato il bastone, hanno denunciato i tre per minaccia aggravata e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.