Nonna e nipotina travolte da un'auto

Una bambina di due anni e la sua nonna sono state travolte questa mattina in via Memmo, nella zona di Borgo Udine, nel centro storico di Palmanova. Le ha investite il conducente di un'auto residente in Veneto che si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto è giunto poco dopo l'equipaggio di un'ambulanza che ha soccorso la donna e la piccola, poi portate nel vicino ospedale palmarino.

Nell'impatto con la macchina hanno riportato alcune ferite, ma nessuna delle due è in gravi condizioni.

Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia Locale di Palmanova, intervenuta per rilievi e accertamenti. Nonna e bimba, entrambe residenti in zona, stavano attraversando la strada.