Norme anti-Covid, controlli a tappeto della Questura di Udine

S'intensificano i controlli delle forze dell'ordine per il contenimento della pandemia nel capoluogo friulano e nell'hinterland udinese. Anche in vista del passaggio in zona rossa, a partire da lunedì, gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Udine hanno eseguito, nel pomeriggio e nella serata di ieri, verifiche in 50 locali e hanno controllato complessivamente 130 persone.

Al termine dell'attività, il bilancio è di quattro persone nei confronti delle quali i poliziotti hanno elevato multe per mancato rispetto delle norme anti-Covid. Sono finiti nei guai anche due locali pubblici, a Udine e a Plaino di Pagnacco. Per entrambi è scattata anche la sanzione accessoria della chiusura per due giorni.

Gli attenti controlli disposti dalla Questura, a tutela della incolumità della cittadinanza in questo delicatissimo momento, continueranno anche nelle prossime ore.