Norme anti Covid, in Fvg calano ancora le multe

Dopo due giornate caratterizzate da un preoccupante numero di persone positive, in quarantena obbligatoria, pizzicate fuori casa (sette domenica, tutte concentrate nell'area giuliana, e altrettante lunedì), quella di ieri è stata finalmente una giornata molto 'positiva' da tutti i punti di vista. Come comunica la Prefettura di Trieste, infatti, a fronte di 1.842 verifiche delle forze dell'ordine le multe in Fvg sono state solo 13, per mancato rispetto delle distanze o per non aver utilizzato la mascherina. Otto, invece, le denunce per altri reati.

Il grande rispetto delle norme anti Covid continua a caratterizzare anche gli esercizi commerciali: sono stati 1.204 i controlli e in nessun caso sono emerse irregolarità.