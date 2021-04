Notano le serrande abbassate, pensionato trovato senza vita

Un pensionato è stato trovato senza vita questa mattina, intorno alle 9, nella sua abitazione di Savogna, nelle Valli del Natisone. A stroncare la sua vita un malore che non gli ha permesso di chiedere aiuto. A dare l'allarme sono stati i vicini e i parenti che non avevano sue notizie da diverse ore e avevano notato le serrande abbassate da troppo tempo.

Dopo l'allarme lanciato con una telefonata al 112, sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e i Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, insieme ai Vigili del Fuoco. Per il pensionato non c'è stato nulla da fare se non decretare il decesso.

La salma è stata affidata ai parenti per la celebrazione del funerale dopo il nullaosta rilasciato dal magistrato di turno.