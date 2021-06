Noto esperto d’arte evade quasi due milioni di euro

La Guardia di Finanza ha condotto una complessa attività d’indagine delegata dalla Procura di Pordenone nei confronti di un noto esperto d’arte residente nel Friuli Occidentale che, a fronte di una situazione reddituale al limite dell’indigenza (dichiarava mediamente 5/9.000 euro lordi all’anno) mostrava elevate disponibilità patrimoniali e un alto tenore di vita essendo, tra l’altro, proprietario di immobili tra le ex province di Pordenone e Udine e nella città di Venezia.

Le indagini condotte dagli uomini della Tenenza di Spilimbergo hanno permesso di riscontrare come il professionista, attraverso una sua società, attiva nel settore, effettuava sistematicamente operazioni di compravendita di quadri e opere d’arte in nero, perfezionando i pagamenti in modo che non fossero tracciabili.

Il commerciante proponeva, infatti, ai propri clienti di saldare in contanti o con assegni in bianco che poi lui stesso utilizzava per effettuare acquisti privati mediante l’indicazione del beneficiario di turno, o, ancora, a bonifici disposti su conti privati extra-aziendali, solitamente intestati a propri dipendenti e parenti compiacenti, che provvedevano a monetizzare l’importo bonificato e a versarlo al titolare.

In diverse occasioni, inoltre, sempre per ‘schermare’ le vendite non fatturate, l’esperto d’arte ha utilizzato una società di diritto estero con sede a New York, a lui stesso riconducibile tramite un’intestazione fiduciaria, facendo figurare, all’Amministrazione doganale, la conduzione di “temporanee esportazioni” di pezzi da esposizione (modalità usata dai musei per l’allestimento di specifiche mostre all’estero) a cui, però, non seguivano le obbligatorie “re-importazioni” nel territorio nazionale.

Parte della liquidità derivante dall’evasione fiscale, pari a circa 280.000 euro, trovava, inoltre, impiego per ripianare le costanti perdite di una società riconducibile all’indagato, anch’essa operante nel commercio di opere d’arte.

Per reati fiscali e auto-riciclaggio, nonché riconoscendo la responsabilità amministrativa della società rappresentata dal commerciante di opere d’arte, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, su richiesta del sostituto procuratore titolare del procedimento, ha disposto il sequestro preventivo per equivalente per complessivi 1.064.000 euro, eseguito dagli uomini delle Fiamme gialle spilimberghesi su disponibilità finanziarie e beni immobili riconducibili alla società e all’esperto d’arte.

Il provvedimento cautelare è stato confermato dal Tribunale del Riesame a esclusione dell’importo riferibile all’auto-riciclaggio, per cui, pur riconoscendo la sussistenza della condotta delittuosa, ha stabilito che non era determinabile in modo certo la connessione tra il profitto del reato contestato all’indagato e il ripianamento delle perdite aziendali.

Indagata un’altra persona, in concorso con l’esperto d’arte, per violazioni alle disposizioni in materia di prevenzione al riciclaggio, con particolare riferimento a quelle in materia di adeguata verifica della clientela. Il soggetto, difatti, faceva transitare nei propri conti correnti ingenti flussi finanziari riferiti al commercio “extracontabile” delle opere d’arte.

Parallelamente, a conclusione degli accertamenti delegati dalla Procura della Repubblica, sono state contestate al commerciante e comunicate all’Agenzia delle Entrate, le violazioni amministrative, conseguenti all’evasione fiscale per quasi 2 milioni di euro.

Continua l’attività della Guardia di Finanza finalizzata all’individuazione e alla persecuzione degli evasori fiscali, svolta sia a salvaguardia delle entrate finanziarie dello Stato, ma anche, e soprattutto, a tutela dei cittadini onesti che le tasse le pagano. In questo periodo emergenziale, in particolare, l’azione “chirurgica” che ha permesso di individuare l’evasore fiscale rappresenta il concreto contributo del Corpo alla ripresa e al rilancio dell’economia “sana” del Paese.