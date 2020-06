Notte da incubo a San Vito, si barrica in casa con le bombole di ossigeno

Notte da incubo a San Vito al Tagliamento dove un uomo di 47 anni, con problematiche comportamentali, ha deciso, nel cuore della notte, intorno alle 3, di alzare il volume della musica in maniera spropositata. I vicini di casa, svegliati dal frastuono, hanno capito che qualcosa non andava e hanno chiamato subito aiuto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, insieme al personale sanitario.

L'uomo ha iniziato a minacciare i militari, lanciando sulla vettura di servizio un posacenere. Ha detto di avere con sé delle bombole di ossigeno e di essere pronto a farle esplodere: ha messo in atto un'azione di protesta legata al Covid-19 e contro il Governo, in evidente stato confusionale.

È stato fatto intervenire a quel punto il negoziatore dei Carabinieri, dal Comando di Udine. La trattativa per farlo uscire di casa è stata lunga e molto delicata. Intorno alle 9 di questa mattina, dopo essersi accertati che le bombole di ossigeno fossero in sicurezza, gli uomini dell'Arma sono entrati in casa e sono riusciti ad assistere l'uomo.

Il 47enne è stato affidato alle cure dei sanitari. Nessuno è rimasto ferito. L'uomo è stato accompagnato, anche grazie alla disponibilità dei servizi sanitari e del sindaco di San Vito al Tagliamento, in ospedale.