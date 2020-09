Notte da incubo in Carnia, due anziani rapinati in casa

Incubo nella notte in Carnia per una doppia rapina in casa ai danni di anziani. La prima si è verificata intorno alle 22, a Ravascletto. Una donna di quasi 90 anni è stata bloccata nella sua dimora per le vacanze da quattro persone con il volto coperto da un passamontagna. I malviventi hanno frugato nell'abitazione, rubando i soldi e i beni che conservava all'interno della sua borsa, per poi darsi alla fuga. Il bottino ammonterebbe a poche centinaia di euro.

Probabilmente la stessa banda ha agito poi, intorno a mezzanotte e mezza, in una frazione di Tolmezzo, nell'abitazione di un uomo di 62 anni. In questo caso l'aggressione è stata molto violenta perché i malviventi hanno abbattuto la porta d'ingresso e hanno immobilizzato lo sventurato carnico, che è stato anche picchiato perché ha cercato di opporsi. Sul posto sono intervenuti in entrambi i casi i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo e anche il personale sanitario per medicare l'uomo aggredito a Tolmezzo.

Quest'ultimo ha riferito agli inquirenti di essere stato aggredito da persone che non indossavano un passamontagna, ma la mascherina chirurgica. Dalla sua casa sono spariti oro e soldi.