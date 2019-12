Notte di Capodanno al lavoro per i tecnici di Autovie Venete

C’è chi festeggia in casa, chi sceglie le piste da sci, chi parte per mete lontane e chi lavora. E’ davvero lungo l’elenco delle persone che trascorrono la notte dell’ultimo giorno dell’anno al lavoro, impegnati a garantire i servizi, l’assistenza, la protezione, la sicurezza. Anche in Autovie Venete, concessionaria autostradale, il 31 dicembre sono tanti quelli in servizio, una parte presenti fisicamente, una parte “reperibili”, perché – in caso di necessità – il loro intervento deve essere tempestivo. Sono reperibili i tecnici degli impianti, gli operai della manutenzione stradale, i tecnici dell’ambiente, gli operatori della viabilità invernale. Complessivamente una trentina di persone che sanno di poter essere chiamate in caso di criticità. E poi ci sono oltre un centinaio di persone presenti fisicamente, tra esattori, ausiliari al traffico, operatori della sala radio e responsabili dei diversi servizi. Un piccolo “esercito” indispensabile al funzionamento della rete autostradale che darà il benvenuto al nuovo anno dalla sua postazione lavorativa.