Notte di incidenti a Pagnacco, due auto fuori strada

Doppio incidente stradale nella notte a Pagnacco dove nell'arco di mezzora, tra l'1.10 e l'1.40, si sono verificate due fuoriuscite autonome. Nel primo caso la conducente di un'Audi è finita contro un muretto, in via Colloredo. Nel secondo caso, un uomo di 45 anni ha invece perso il controllo della sua vettura, in via Plaino, finendo contro un palo.

Entrambi gli automobilisti hanno riportato lesioni, non gravi, e sono stati trasportati all'ospedale. Sul posto i Vigili del Fuoco di Udine per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati, e i Carabinieri, per rilievi e accertamenti.