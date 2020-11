Notte di terrore a Vienna. Attacco terroristico in pieno centro

Nottata di terrore a Vienna. Intorno alle 20 è scattato l'allarme per una sparatoria in pieno centro, vicino alla sinagoga nella Seitenstettengasse. In azione almeno due persone, con fucili e armi da fuoco pesanti.

Nell'attacco sono morti due passanti, un uomo e una donna, e uno degli attentatori, informa la Polizia viennese; 15 le persone ferite, tra le quali un agente di polizia.

Dopo diversi spari nella zona della Sinagoga, l'attacco si è spostato poi in altre cinque aree, seminando il panico nel cuore della capitale. Si tratta di un gesto terroristico di matrice islamica, compiuto proprio alla vigilia del lockdown. Da martedì, infatti, in Austria scatterà il coprifuoco, a partire dalle 20.

Non è chiaro se la inagoga - in quel momento chiusa - fosse l'obiettivo dell'assalto armato.

Il centro della capitale è stato blindato per tutta la notte e le forze dell'ordine hanno cercato di fermare gli attentatori; non è ancora chiaro quanti fossero gli uomini che hanno portato avanti questa azione simultanea. Tutta la popolazione è stata invitata a rimanere a casa o in un posto sicuro.

A quanto si apprende, un attentatore è stato ucciso dalle forze dell'ordine, mentre un altro sarebbe in fuga. L'aggressore ucciso indossava una cintura esplosiva, che poi è risultata finta, e aveva addosso anche grosse quantità di munizioni. A casa sua è stato trovato materiale di matrice islamista.

Al momento le forze dell'ordine continuano la caccia al secondo sospetto, anche grazie all'analisi dei video.

Controlli rafforzati alle frontiere, compresa quella con l'Italia.

L'attacco terroristico ha suscitato immediate reazioni di solidarietà e condanna. Tra i primi messaggi di vicinanza, quello del Presidente Emmanuel Macron: "Noi francesi condividiamo lo shock e il dolore del popolo austriaco colpito questa sera da un attentato nel cuore della sua capitale, Vienna. Dopo la Francia, è un Paese amico che viene attaccato. Questa è la nostra Europa. I nostri nemici devono sapere con chi hanno a che fare. Non ci arrenderemo".

"Forte condanna per l'attacco terroristico che questa sera ha colpito Vienna", sono le parole del premier Giuseppe Conte. "Non deve esserci posto per l'odio e la violenza nella nostra casa comune europea. Solidarietà con il popolo austriaco, i parenti delle vittime e dei feriti".

"Stiamo attraversando tempi difficili", sono le parole del Cancelliere Sebastian Kurz. "Vorrei ringraziare tutti i servizi di emergenza che rischiano la vita per la nostra sicurezza, soprattutto oggi. La nostra polizia intraprenderà un'azione decisiva contro gli autori di questo orribile attacco terroristico. Non permetteremo mai a noi stessi di essere intimiditi dal terrorismo e combatteremo questi attacchi in modo risoluto con tutti i mezzi. L'intero Paese è vicino alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie. Ringrazio i leader dell'Unione europea e i nostri partner internazionali per la loro solidarietà".

"Guardo con orrore l’attacco a Vienna", scrive in un tweet Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia. "Un pensiero alle vittime e al popolo austriaco. E una certezza: l’Europa risponderà più forte e unita che mai. Non passeranno".

"Sono scioccata e rattristata dal brutale attacco avvenuto a Vienna. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime e al popolo austriaco", scrive Ursula von der Leyden, Presidente della Commissione Ue. "L'Europa è solidale con l'Austria. Siamo più forti dell'odio e del terrore".

"Solidarietà al popolo austriaco e alla comunità ebraica di Vienna", sono le parole di Marco Dreosto. "Ora come non mai è giunta l’ora di non fare passi indietro nei confronti del terrorismo islamico. Senza se e senza ma, tutti dobbiamo far capire che il fanatismo non ha spazio nella nostra società!".

"Un altro cuore della nostra Europa squarciato da un atto bestiale", è il tweet della deputata dem Debora Serracchiani. "Uniti contro il fanatismo armato, stretti a Vienna, capitale di civiltà oggi ferita. Questi assassini non hanno speranza".

"Era annunciato. Non è la Francia nel mirino. È l'intera Europa. Ognuno di noi può essere un bersaglio", scrive Sandra Savino, deputato e coordinatrice di Forza Italia in Fvg. "L'Occidente va difeso, la nostra civiltà, la nostro libertà vanno difese".