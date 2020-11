Notte di terrore a Vienna. Spari in pieno centro

Nottata di terrore a Vienna. Intorno alle 20 è scattato l'allarme per una sparatoria in pieno centro, vicino alla sinagoga nella Seitenstettengasse. Diversi gli uomini armati di fucile in azione.

Nell'attacco - in corso - ci sono un morto e diversi feriti, tra i quali un poliziotto, informa la Polizia viennese; sarebbero 15 le persone colpite, sette delle quali in condizioni gravi.

Ci sarebbe anche stata un'esplosione e diversi spari nella zona, ma poi l'attacco si è spostato in altre sei aree. Si tratta di un gesto terroristico, compiuto proprio alla vigilia del lockdown. Da domani, infatti, in Austria scatterà il coprifuoco, a partire dalle 20.

Non è chiaro se la sinagoga - in quel momento chiusa - fosse l'obiettivo dell'assalto.

Il centro della capitale è blindato e le forze dell'ordine stanno cercando di fermare gli attentatori che potrebbero aver preso degli ostaggi. L'invito a tutta la popolazione è a rimanere a casa o in un posto sicuro.

A quanto si apprende, una persona sarebbe stata arrestata, un attentatore ucciso dalle forze dell'ordine, mentre altri sarebbero probabilmente in fuga.

Tra i primi messaggi di solidarietà, quello del Presidente Emmanuel Macron: "Noi francesi condividiamo lo shock e il dolore del popolo austriaco colpito questa sera da un attentato nel cuore della sua capitale, Vienna. Dopo la Francia, è un Paese amico che viene attaccato. Questa è la nostra Europa. I nostri nemici devono sapere con chi hanno a che fare. Non ci arrenderemo".

"Forte condanna per l'attacco terroristico che questa sera ha colpito Vienna", sono le parole del premier Giuseppe Conte. "Non deve esserci posto per l'odio e la violenza nella nostra casa comune europea. Solidarietà con il popolo austriaco, i parenti delle vittime e dei feriti".

"Stiamo attraversando tempi difficili", sono le parole del Cancelliere Sebastian Kurz. "Vorrei ringraziare tutti i servizi di emergenza che rischiano la vita per la nostra sicurezza, soprattutto oggi. La nostra polizia intraprenderà un'azione decisiva contro gli autori di questo orribile attacco terroristico. Non permetteremo mai a noi stessi di essere intimiditi dal terrorismo e combatteremo questi attacchi in modo risoluto con tutti i mezzi. L'intero Paese è vicino alle vittime, ai feriti e alle loro famiglie. Ringrazio i leader dell'Unione europea e i nostri partner internazionali per la loro solidarietà".

"Guardo con orrore l’attacco a Vienna", scrive in un tweet Paolo Gentiloni. "Un pensiero alle vittime e al popolo austriaco. E una certezza: l’Europa risponderà più forte e unita che mai. Non passeranno".

"Solidarietà al popolo austriaco e alla comunità ebraica di Vienna", sono le parole di Marco Dreosto. "Ora come non mai è giunta l’ora di non fare passi indietro nei confronti del terrorismo islamico. Senza se e senza ma, tutti dobbiamo far capire che il fanatismo non ha spazio nella nostra società!".

"Un altro cuore della nostra Europa squarciato da un atto bestiale", è il tweet di Debora Serracchiani. "Uniti contro il fanatismo armato, stretti a Vienna, capitale di civiltà oggi ferita. Questi assassini non hanno speranza".