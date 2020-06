Notte prima degli esami, in bocca al lupo da Gorizia

"Ammetto, sono coinvolto in prima persona in questa notte prima degli esami", confessa il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. "Non più come protagonista, ma come padre di mia figlia che fa parte del plotone dei 600 ragazzi goriziani che domani inizieranno gli esami di maturità. Quelli che non ti fanno dormire, con i nervi i tesi e l'idea che tutto andrà male. Quelli che non dimenticherai per il resto della vita. Come l'amicizia. Con compagni che hanno condiviso con te le prime emozioni, le prime esperienze di vita fuori famiglia. Ed è tutto intatto nei ricordi di ognuno. Sono giorni preziosi questi, viveteli pienamente cari ragazzi, con tutte le emozioni e i sentimenti che li accompagneranno".

"In bocca al lupo. Siete il futuro. Quello bello. E, piccola sorpresa, in luglio organizzeremo un aperitivo goriziano tutto per voi. Preparatevi. E fra i maturandi che vedrete nella foto che accompagna questo articolo c'è anche qualcuno dei sanitari protagonisti, in questo periodo, della battaglia contro Covid-19. Li abbiamo incontrati stamattina, insieme ai rappresentanti di Soroptimist che ha donato la macchina per la terapia dell'ozono che ha aiutato a salvare vite. Anche a Gorizia. Come ha testimoniato Antonia, che è riuscita a evitare di essere intubata proprio grazie all'ozono e alla grande professionalità dei sanitari. Al punto che non voleva essere trasferita a Trieste dopo essere uscita dalla terapia intensiva di Gorizia. Scusate se insisto ma ripeto, abbiamo grandi eccellenze nel nostro ospedale. La più grande è il personale".

"Ancora un aggiornamento su Covid-19. Siamo ancora fermi a un solo positivo. Dai che ne siamo fuori. Un grandissimo abbraccio e la foto della matura di 40 anni fa con tanti compagni di classe goriziani", conclude Ziberna.