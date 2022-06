Notte prima degli esami, la maturità torna in presenza

Per quasi 9mila studenti del Fvg (8.914 per la precisione) questa è l'ormai classica notte prima degli esami. Un'esperienza che, dopo due anni di pandemia, tornerà alla sua formula abituale, quella dell'esame di maturità con le due prove scritte e l'orale. Unica sostanziale differenza rispetto ai temi pre-Covid le commissioni, che saranno interne, come negli ultimi due anni.

Gli studenti avevano chiesto un esame 'light' ma la scelta del ministero dell'Istruzione - giustificata dalla continuità didattica che è stata praticamente piena - ha voluto cominciare a riallineare la prova a quanto prevedono le norme ufficiali.

E dunque si partirà domattina alle 8.30 con una prima prova scritta, Italiano, predisposta su base nazionale. Saranno proposte sette tracce di tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario; analisi e produzione di un testo argomentativo; riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

Giovedì 23 giugno si svolgerà poi la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che riguarderà una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Quest'anno la prova sarà predisposta dai singoli istituti, che potranno così tenere conto di quanto effettivamente svolto dai ragazzi durante l'anno scolastico.

È previsto, infine, il colloquio, che si aprirà con l'analisi di un materiale scelto dalla commissione: un testo, un documento, un'esperienza, un problema, un progetto.

La valutazione finale resta in centesimi. Al credito scolastico è stato attribuito fino a un massimo di 50 punti. Per quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 15 punti, alla seconda prova fino a 10, al colloquio fino a 25. Si potrà ottenere la lode.

"L'esame di Stato è un importante momento di passaggio, va vissuto con entusiasmo. Siamo al vostro fianco. Abbiate fiducia nelle vostre capacità", ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi rivolto agli studenti. Il ministro ha ricordato che oltre 50 anni fa, quando sostenne lui l'esame, scelse un tema di storia e si diplomò con 56/60.

I ragazzi intanto, tra ripassi forsennati, riti portafortuna, fioretti, pellegrinaggi religiosi, bracciali e anelli che 'portano bene', sperano di riuscire a dormire qualche ora. La maggior parte è convinto che l'argomento della prima prova scritta riguarderà tematiche di forte attualità: per il 48% - stando a un sondaggio - la guerra è la traccia più gettonata; il 14% spera, invece, di poter sviluppare un testo sulle storie di successo dell'eccellenza italiana nello sport - con le vittorie degli Azzurri alle Olimpiadi e agli Europei - e nella musica con il trionfo dei Maneskin in tutto il mondo, simbolo di giovani che ce l'hanno fatta, con impegno e sacrificio; il 12% scommette su una traccia dedicata alla crisi energetica in corso, il 10% sull'ambiente.

Quanto all'analisi del testo o alla selezione di un brano di poesia, la maggior parte ritiene che sarà loro proposto un brano di Verga e Pirandello o versi di Pascoli e Ungaretti.