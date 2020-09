Novantaduenne con l'auto contro un muro in viale Tricesimo

Incidente, oggi a mezzogiorno, a Udine, in viale Tricesimo. Una Fiat Panda guidata da una 92enne, per cause in corso di accertamento della Polizia Locale intervenuta sul posto con una pattuglia, in prossimità del civico 45, ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro il muro di un edificio.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in ospedale, a Udine.