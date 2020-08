Nove migranti in fuga dalla tendopoli di Castellerio

A Gonars 10 cittadini stranieri sono stati rintracciati intorno alla una. La maggior parte sono minorenni. A scendere in campo il sindaco Ivan Diego Boemo che si è attivato con la Polizia Locale, interfacciandosi anche con i Carabinieri, per dare una collocazione e una prima assistenza agli under 18.

"È stata una nottata difficile - racconta il primo cittadino di Gonars ai microfoni di Telefriuli -. Abbiamo lavorato fino alla mattina presto e stiamo ancora operando". Alcuni dei rintracciati sono stati portati a Tricesimo nella foresteria del Castello.

Altri 12 cittadini stranieri sono stati rintracciati poi dalla Polizia di Stato della Questura di Udine. Sei rintracciati dai Carabinieri della Compagnia di Palmanova.

Nove migranti ospiti della struttura di Castellerio di Pagnacco sono fuggiti questa notte e sono stati denunciati dai Carabinieri della Compagnia di Udine.

Intorno alle 8.30 di questa mattina un ulteriore gruppo di cittadini stranieri è stato segnalato camminare sui binari del treno a Udine. E sempre alla stessa ora altri 7 migranti sono stati individuati nel comune di Mortegliano.