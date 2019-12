Novità? Scarse e poco stabili

“Un passo indietro rispetto alle esigenze delle persone e dei professionisti della sanità”. Questa l’opinione di Simona Liguori, relatrice di minoranza per il Gruppo di Cittadini e medico sulla riforma della sanità Fvg. “E’ una norma che, non poggiando su un impianto territoriale saldo, finirà col generare l’aumento degli accessi in pronto soccorso e nelle Medicine peggiorando le condizioni del sistema ospedaliero. Non poggia su una compiuta analisi critica del modello esistente e non è sostenuta dai dati, né si confronta con le esperienze delle altre regioni.

Per quanto concerne l’innalzamento del tetto del privato dal 3,8 al 6% è necessario che vengano condivisi i percorsi diagnostici e di cura tra pubblico e privato e che entrambi non lavorino separatamente. La Regione deve dare indicazione alle Aziende di favorire protocolli condivisi (come l’esempio virtuoso del “percorso ecografia” in cui i privato convenzionato possa fare i controlli e il follow-up) che comprendano percorsi di aggiornamento comuni e supervisione da parte del pubblico”. “Quella che poi era la grande novità apportata dalla riforma - prosegue -, l’assistenza territoriale erogata non più dai distretti, bensì da una nuova struttura aziendale, il Dipartimento di assistenza distrettuale, è stata derubricata a mera opzione a disposizione dei futuri direttori generali”.