Nubifragio nelle Marche, la solidarietà del Fvg

E' salito a dieci vittime il bilancio del nubifragio che ha colpito nella notte la zona dell'Anconetano, nelle Marche. In mattinata i Vigili del fuoco hanno recuperato a Bettolelle, una frazione del comune di Senigallia, il corpo di un uomo che è stato travolto dall'acqua mentre era a bordo della sua auto. Salvo, invece, un altro disperso, che i pompieri hanno soccorso su un albero.

"Al momento sono dispersi una madre con una figlia di circa 8 anni che cercavano di scappare. E in un'altra situazione scappavano sempre una madre e un figlio: in questo caso la mamma si è salvata, mentre si cerca il figlio". E' il sindaco di Barbara, Riccardo Paqualini, che ha fatto il bilancio dei dispersi del nubifragio. Il piccolo era con la mamma in auto, che è rimasta bloccata dall'acqua. Secondo quanto ricostruito al momento dai soccorritori, la donna sarebbe riuscita a lasciare l'auto con il bambino in braccio ma sarebbe poi stata nuovamente travolta. I Vigili del fuoco l'hanno soccorsa e salvata nella notte ma, al momento, del bambino non c'è traccia.

"Il mio pensiero per i familiari delle vittime e tutte le persone colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sulla Marche", scrive in un tweet il vicepresidente Riccardo Riccardi. "La mia vicinanza a tutto il personale delle Forze dell'Ordine e Dipartimento Protezione Civile al lavoro senza sosta per le attività di ricerca dei dispersi e ripristino. La Protezione civile della Regione Autonoma Fvg ha già manifestato la disponibilità ad intervenire in soccorso alla popolazione".